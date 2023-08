I fuochi di San Basso in diretta su Termolionline

TERMOLI. Termolionline è pronta a offrire in diretta i fuochi d'artificio di San Basso.

Tornati a furor di popolo lo scorso anno dopo i due anni di stop causati dalla pandemia, c'è grande attesa per lo spettacolo pirotecnico di San Basso, che alla mezzanotte, dal porto di Termoli, segnerà la fine dei due giorni del programma legato alla festa patronale, che vivrà comunque nella parte ricreativa fino a domenica, con l'altro atteso concerto di Carl Brave in agenda domani sera, sabato 5 agosto.

Ma concentriamoci sulla magia dei giochi pirici, poiché la ditta “Rosa Antonio Michele Piroluce”, incaricata per tutti e tre gli eventi agostani, vorrà stupire le migliaia di persone che assieperanno la costa termolese, sperando che il meteo non faccia qualche scherzetto.

Termolionline, ringraziando la Marinucci Yachting club, che ci ospiterà con la consueta cortesia, si collegherà in diretta dalle 23.45 dal porto turistico Marina di San Pietro.

Uno spettacolo che per chi non potrà assistervi direttamente, oppure vorrà viverlo in duplice modalità, dal vivo e anche con una prospettiva live differente, Termolionline torna a proporre con grande soddisfazione nella diretta streaming sia sulla pagina Facebook che sulla nostra homepage.

Uno dei momenti magici della stagione di eventi, di quell’agosto che proprio dalle feste più tradizionali trae forza per attrarre decine di migliaia di persone.

Un evento nell'evento a cui, anno dopo anno, nessuno vuol rinunciare e allora Termolionline.it ha ben pensato di assicurarvi il posto migliore così che possiate, attraverso Facebook, assistere ai fuochi nella massima comodità e dalla migliore prospettiva.

"Abiti lontano o non hai la possibilità di vedere dal vivo i fuochi di San Basso? Niente paura ci pensa Termolionline!".

Segui quindi la nostra diretta, saremo in una posizione strategica e ti sembrerà di toccare con mano le mille luci che accompagneranno i fuochi pirotecnici di inizio agosto!