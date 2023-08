Annullati i fuochi di San Basso, il maltempo non dà tregua

TERMOLI. Ancora più negative delle previsioni stesse, le condizioni meteo hanno causato l'annullamento dei fuochi d'artificio di San Basso. Comune di Termoli, forze dell'ordine e ditta Piroluce di Antonio Michele Rosa hanno atteso fino alle 23.30 per verificare un miglioramento del quadro climatico, ma l'ondata di maltempo non ha dato scampo. Così, è arrivato l'annuncio ufficiale che ha messo fine all'attesa. Al momento, come abbiamo reso noto anche nella nostra breve diretta Facebook, non è prevista una data di recupero. Già dalle 22.30, quando la pioggia è caduta in modo intenso sulla costa, tanti i turisti e i residenti a battere in ritirata. Un vero peccato. Perché fino all'ora di cena le condizioni avevano retto. Ora resta da vedere cosa accadrà nelle prossime ore, visto che sabato sera è in programma il concerto di Carl Brave.