Stazione marittima per rendere più accogliente il porto

TERMOLI. Come abbiamo anticipato ieri mattina, in anteprima, alle ore 17 ci sarà l’inaugurazione della stazione marittima del porto di Termoli che si terrà sulla banchina del Molo nord-est del Porto di Termoli.

A renderlo noto è stato l'assessore regionale alle Infrastrutture, Michele Marone.

ll progetto Albania, Montenegro, Italy Multimodal Transport Connectivity in acronimo “ALMONIT MTC” è un progetto di cooperazione e in quanto tale ha lo scopo di condividere esperienze, idee e know-how e politiche nell’ambito di Obiettivi Specifici definiti dal Programma e in coerenza con le strategie europee di sviluppo sostenibile e coesione sociale e territoriale. Il progetto si prefigge l’obiettivo generale di intensificare la cooperazione tra i diversi partner, affrontando sfide comuni e promuovendo uno sviluppo territoriale integrato, consentendo agli stakeholder regionali e locali di scambiare conoscenze ed esperienze, sviluppare e implementare azioni pilota, testare la fattibilità di nuove politiche, prodotti e servizi e sostenere gli investimenti nei settori di interesse. SVILUPPO DEL PROGETTO

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 208 del 10/06/2019 la Regione Molise ha preso formalmente atto della propria partecipazione in qualità di partner al Progetto ALMONIT MTC, rientrante nel programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014/2020. Il Lead Partner è l’Albanian Development Found. Sono partner del progetto oltre alla Regione Molise, Dipartimento IV Governo del Territorio, la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana OO.PP., Ecologia e Paesaggio, il Ministero dei Trasporti e degli affari marittimi del Montenegro; sono partner associati le municipalità di Bar (MNE) e Shokdra (Albania) Il suddetto progetto è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di circa Euro 7.000.000,00, di cui Euro € 748 117.67 di competenza della Regione Molise.

Attività Principali

Le attività del Progetto ALMONIT-MTC hanno previsto la realizzazione di una Stazione marittima, per l’incremento dell’accessibilità transfrontaliera e la promozione dei servizi di trasporto sostenibili, oltre che per il miglioramento delle infrastrutture pubbliche.

L’opera è stata realizzata all’interno del porto di Termoli, in prossimità della banchina nord-est, in un'area demaniale occupata da due edifici adibiti a biglietterie e da una concessione demaniale ad uso vendita generi vari. I suddetti edifici sono stati dismessi.

Trattasi di una struttura polifunzionale che avrà funzione di biglietteria per i collegamenti marittimi, e sarà destinata all’ l’accoglienza dei passeggeri, migliorando l’accesso, il transito e l’efficienza delle operazioni di imbarco e sbarco e fornendo servizi destinati all’utenza pubblica e ai portatori di disabilità.

La struttura di progetto si sviluppa su una superficie di circa 500 mq (area interna di circa 335 mq e una superficie esterna coperta di circa 165 mq).

Le funzioni previste sono le seguenti:

■ area esterna coperta attrezzata;

■ area interna per lo stazionamento degli utenti;

■ blocco biglietterie, composto da corpi di varia metratura, con annessi servizi;

■ blocco servizi di circa 25 mq, composto da due antibagni, un w.c. donne, un w.c. disabili, due wc uomini, area pit stop e un locale per le attrezzature di pulizia.

La struttura portante dell’immobile è realizzata con un sistema costruttivo in legno lamellare.

L’ importo complessivo messo a disposizione per la realizzazione della suddetta struttura è stato pari a euro 340.000,00

Successivamente, in ragione del sopraggiungere della disponibilità di un importo pari ad euro 80.000,00, sempre nell’ambito del “Progetto Almonit”, la stazione marittima è stata dotata di un impianto fotovoltaico al fine di dotare l’immobile dell’impianto di climatizzazione a pompa di calore, non incluso nel progetto esecutivo dell’opera, nonché di un impianto fotovoltaico di alimentazione.

È stata dotata, inoltre, di un impianto fotovoltaico, realizzato in accordo con la normativa vigente, ad impatto zero nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente.

Per tutta la struttura sono stati applicati i più moderni standard di efficientamento energetico e sostenibilità ambientale con l’utilizzo di materiali e l’impiego di tecniche in linea con i dettami previsti dall'architettura bioclimatica.

Nell’ambito del Progetto ALMONIT sono stati avviati studi sulla connessione marittima multimodale nell'area interessata dal progetto, attività strategiche e specifiche che sono state implementate con la sperimentazione di nuove rotte marittime-

Le azioni assegnate al Servizio Mobilità della Regione Molise, inizialmente prevedevano la realizzazione di uno studio di fattibilità e la successiva realizzazione, a titolo sperimentale, di nuove tratte marittime pilota tra il porto di Termoli e il porto di Bar nonché larealizzazione di una stazione marittima all’interno dell’area portuale di Termoli.

Il previsto collegamento sperimentale porto di Termoli - porto di Bar, non è stato più svolto per volontà dell’Autorità Centrale, la quale, tenuto conto delle criticità legate all’emergenza Covid-19, ha deciso di annullare tutte le tratte transfrontaliere, e di sostituire le stesse con tratte nazionali che, nel caso della Regione Molise, saranno svolte verso la Regione Puglia e viceversa.

Al riguardo, la Regione Molise e la Regione Puglia hanno presentato un’ipotesi alternativa alla rotta sperimentale transfrontaliera, denominata “Metro Mare”, che si prefigge di creare un collegamento tra i porti di Termoli e Bari con interscambio a Vieste; nel dettaglio le corse previste da Termoli, se

compatibili con la disponibilità degli altri porti, Rodi Garganico e Peschici, arriveranno a Vieste, mentre le corse previste da Bari, faranno tappa nel porto di Barletta, Trani con arrivo a Vieste; il tutto si svolgerà con una sincronizzazione delle corse tra di loro.

Ad oggi nell’ambito del - MTC ALBANIA, MONTENEGRO, ITALY MULTIMODAL TRANSPORT CONNECTIVITY IN ACRONIMO ALMONIT MTC, con DD n. N. 3669 DEL 19-07-2023 sono state avviate le procedure per l’affidamento del servizio di Realizzazione di una linea marittima Metro-Mare-collegamento Porto di Termoli con i Porti del Gargano (Rodi-Garganico-Peschici – Vieste) è in atto una gara per l’affidamento