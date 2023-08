Annullati definitivamente i fuochi di San Basso, non ci sarà alcun recupero

TERMOLI. Non ci sono date di recupero per i fuochi pirotecnici di San Basso, annullati nella serata di ieri, alle 23.30, a causa del maltempo.

Come abbiamo anche riferito nella breve diretta Facebook e nelle pubblicazioni successive, si è atteso fino all'ultimo momento utile per verificare eventuali chance per svolgerli, ma nulla da fare.

Purtroppo, a causa del complesso meccanismo legato alle autorizzazioni, ai presidi di sicurezza, agli stessi impegni del fuochino, è stato impossibile prevedere una data di recupero, poiché anche questa sera le previsioni meteo non volgono al bello e c'è da incrociare le dita per il concerto di Carl Brave, sempre al porto.

Delusione, dunque, sia per turisti, residenti e per la stessa amministrazione, bersagliata dalla cattiva sorte che ha visto svanire uno degli eventi più attesi dell'estate. Ora l'attenzione è tutta rivolta alla festa del mare di Ferragosto, con l'incendio del Castello svevo.

Un vero peccato, perché il fronte temporalesco si è spostato in poche ore sulla nostra costa, dopo giorni di caldo intenso.