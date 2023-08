Lavori pubblici, «A Portocannone sono fondi veri, non finanza creativa»

PORTOCANNONE. L’amministrazione Gallo punta molto sui lavori pubblici. Lo si evince dagli annunci e dai post del sindaco Francesco Gallo, che prendono spunto dall’attività amministrativa.

Come nell’ultimo esempio. «Ciò che accade a Portocannone! Il Consiglio comunale in data 28 aprile 2023 con delibera numero 17, approvava il piano triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale degli stessi, proposto dalla Giunta Comunale. Il piano in questione, composto da ben 25 progetti, è l’elenco delle opere pubbliche in itinere, da mettere in cantiere o candidate a finanziamento. Ebbene, ora, con la notizia di essere stati ammessi al finanziamento dei fondi per la progettazione promossi dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, con due progetti presentati del valore di 100mila euro ciascuno, unitamente ad altri sette comuni molisani, possiamo affermare che le opere pubbliche presenti nel piano sono state tutte finanziate, in parte iniziate ed in parte in procinto di essere concluse. Non stiamo parlando di finanza creativa, che qualche ex candidabile tentava di spiegare, e né tantomeno di costruzione delle cattedrali nel deserto, che tempo fa eravamo soliti leggere nei miseri piani triennali approvati dai Consigli Comunali. Questa è Portocannone oggi, amministrata con Impegno, Cuore e Passione!»