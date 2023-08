Temperature in calo di 20 gradi, ma già domenica tornerà a fare caldo

TERMOLI. Temperature in calo di oltre 20 gradi rispetto ai massimi di ieri, che avevano sfiorato i 38 gradi e che oggi sono scese sotto i 18. Oltre 15 millimetri di pioggia caduti nelle ultime ore, è il quadro meteo del primo weekend di agosto, senza dubbio non quello che tutti si aspettavano, anche se il vento non ha superato oggi i 30 km/h. Ma cosa ci aspetta nelle prossime giornate, nel periodo clou dell'estate termolese.

Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, «Il vortice in transito sabato sull'Italia si allontanerà verso i Balcani domenica e con esso anche il fronte collegato.

Per la prima domenica, di agosto, il quadro sarà soleggiato, salvo variabilità diurna sulle zone interne Temperature in aumento, specie sul versante adriatico, dove si supereranno i 30° C.