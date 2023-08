Con la nuova stazione marittima il porto di Termoli guarda al futuro

Inaugurazione della stazione marittima al porto di Termoli: intervista a Michele Marone

TERMOLI. Ultimi 14 mesi di grande importanza per il futuro del principale scalo marittimo del Molise: il porto di Termoli. È stato questo il lasso di tempo trascorso da quando il bacino è entrato a far parte dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale, presieduta dal professor Ugo Patroni Griffi, che ieri assieme all'assessore regionale alle Infrastrutture, Michele Marone, ha tagliato il nastro della nuova stazione marittima, che come avevamo già reso noto, sia in sede di presentazione, che di approfondimento tecnico-progettuale, è stata inaugurata sul molo Nord-Est del porto di Termoli.





Una infrastruttura realizzata con fondi comunitari Interreg, nell'ambito del programma Almonit, che vedrà ora un punto di riparo, approdo e servizio per coloro che si imbarcano dal porto di Termoli, o coloro che sbarcano, a seconda delle varie esigenze.

Ieri ha ritrovato anche l’ex assessore Vincenzo Niro, che ha curato la realizzazione della sede logistica che darà servizi ai turisti. Padrone di casa il neo assessore Michele Marone, assieme a lui il collega assessore Gianluca Cefaratti, Costanzo Della Porta, il comandante della Guardia costiera Sergio Mostacci, personale militare della Capitaneria di Porto, dipendenti, funzionari e dirigenti, anche una nutrita schiera comunale, con gli assessori Michele Barile e Giuseppe Mottola, i consiglieri Vincenzo Aufiero e Vincenzo Sabella e anche il vice sindaco di Campomarino. Numerosi gli operatori marittimi e portuali, ovviamente, presenti anche loro in questa importante circostanza.

Tutti i rappresentanti istituzionali hanno preso la parola dopo il classico taglio del nastro; presenti anche i referenti del progetto Interreg.

