Palazzo Graziani diventa casa da riposo per 39 ospiti a Montecilfone

MONTECILFONE. Cooperativa social Aristos, Insieme Social coop e Comune di Montecilfone protagonisti oggi nella cerimonia di apertura della "Casa di riposo-residenza assistita" Palazzo Graziani, in corso Skanderberg, al civico 3. L'inaugurazione è prevista alle 18. Oltre ai rappresentanti della compagine che gestirà l'attività, ci saranno il sindaco Giorgio Manes e l'assessore regionale Michele Marone. I privati pagheranno un canone annuo di 36.560 euro all'amministrazione comunale arbereshe. Sono nove gli anni di durata del contratto, mentre 39 i posti disponibili all'utenza.

Non si tratta di struttura accreditata con convenzione, per cui chi vi ricorrerà dovrà pagare una retta. Nell’utilizzare le risorse regionali, per quasi 450mila euro, con cui Palazzo Graziani è stato ristrutturato, la finalità era quella poi di farne realizzare da privati attività assistenziali e socio-sanitarie, del tipo casa di riposo o comunità alloggio per anziani. La struttura comprende 16 stanze da destinare agli ospiti (11 a due letti e 5 a 3 letti); locali di servizio e comuni; disimpegni; locali tecnici; area pertinenziale esterna (terrazzo).

Galleria fotografica