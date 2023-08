Papa Francesco e Termoli, le parole a sorpresa nella conferenza di ritorno da Lisbona

TERMOLI. Al termine del lungo viaggio con Papa Francesco, dal diario di don Benito Giorgetta, appunti social di una straordinaria esperienza, anche una sorpresa.

«Il viaggio di ritorno sull’aereo papale. La conferenza stampa e la sorpresa del riferimento a un parroco a bordo e la citazione della città di Termoli da parte di Papa Francesco. Il Papa durante la conferenza stampa del viaggio di rientro dal Portogallo parla della città di Termoli e si riferisce alla presenza di don Benito sull’aereo…. In effetti sullo stesso aereo erano tre i termolesi presenti; il signor Antonio Cannarsa che lavora nella gendarmeria vaticana (ispettore) da svariati anni e il giornalista Gaetano Vallini segretario della redazione italiana dell’Osservatore Romano. Grazie a Papa Francesco per tanta premura e attenzione».

Rispondendo a Jean-Marie Guénois (Le Figaro), come riporta Vatican News. Papa Francesco: «Pensa che se tu fai un discorso chiaro con un’idea, un’immagine, un affetto, ti possono seguire otto minuti. Tra parentesi, nell’Evangelii Gaudium, la prima esortazione che ho fatto, ho scritto un lungo capitolo sull’omelia. Perché qui c’è un parroco (riferimento a Don Benito Giorgetta, parroco di Termoli, ndr) che sa che le omelie alle volte sono una tortura, una tortura, che parlano bla, bla, e la gente… In qualche paesino, non so se a Termoli, gli uomini escono a farsi una sigaretta e tornano. La Chiesa deve convertirsi in questo aspetto della omelia: breve, chiara, con un messaggio chiaro, e affettuosa. Per questo io controllo come va con i giovani e li faccio dire. Ma io ho accorciato perché… a me serve l’idea con i giovani.

«Il viaggio di ritorno. La mestizia per un’avventura che finisce, la gioia per ciò che è accaduto, il desiderio di vivere tutto quanto si e’ registrato nel cuore. Tante le emozioni che hanno arricchito l’animo, nobilitandolo. Tutto ora deve essere donato. Annunciare a coloro che non sono stati presenti gli insegnanti del Papa. Ascolteremo tra poco la sua conferenza stampa. Personalmente ringrazio Papa Francesco per questo dono immeritato, inatteso, unico ed irripetibile, ma ricco di emozioni. Più di tutte quelle durante la decade del Rosario recitata da una ragazza italiana che aveva difficoltà a parlare. Abbiamo atteso i suoi tempi, ci siamo adattati al suo ritmo. Ci ha guidati ed emozionati tutti. L’applauso finale riservatole ha significato la gioia di ciascuno per avere pregato assieme. Mi sono commosso e molto. Ho pregato la Madonna che facesse un miracolo ridandole l’uso normale delle corde vocali. Il miracolo c’è stato. Non quello chiesto da me ma quello che la ragazza ha emozionato tutta la piazza. Ringrazio tutti i colleghi giornalisti che ho conosciuto ed apprezzato e spero di re incontrare. Ringrazio tutti gli operatori della comunicazione vaticana per la compagnia, la simpatia e l’accoglienza. In particolare Salvatore Scolozzi».

