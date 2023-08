Musica, cabaret e devozione: tre giorni di festa patronale a San Giacomo

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Trittico di eventi da non perdere quello in agenda da oggi a mercoledì prossimo a San Giacomo degli Schiavoni. Festa patronale alla parrocchia Santissimo Rosario, col patrocinio dell'amministrazione comunale. Il programma religioso prevede due celebrazioni eucaristiche, alle 18.30, sia domani che il 9 agosto, con a seguire la processione.

A livello ricreativo la sagra del prosciutto con stand gastronomici. Stasera, dalle 21.30 al Belvedere sul Colle: "Ti racconto il Molise", a cura di Piero Ricci e della piccola orchestra "Ecletnica". Domani alle 9.30 la banda con majorettes Città di Angri sarà in giro per il paese. Alle 21 gli "80 Special" e alle 22 il cabarettista di Colorado Alberto Fontana. Infine, il clou di mercoledì alle 21, in piazza Roma, con Paolo Vallesi e a mezzanotte i fuochi pirotecnici.

