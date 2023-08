Il ministro Musumeci in visita alle Isole Tremiti

ISOLE TREMITI. Lunedì 7 agosto 2023, il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, sarà in visita alle Isole Tremiti, accolto dall' Amministrazione comunale e da una delegazione di sindaci del territorio costiero del PNG di cui l'arcipelago ne è parte integrante in qualità di Are Marina Protetta, sarà presente la Senatrice Annamaria Fallucchi promotrice dell'evento.

Di seguito il programma della giornata:

Ore 12.45 arrivo presso l'eliporto dell'isola di San Domino, sosta per ristoro presso struttura alberghiera Kyrie.

Ore 16.00 imbarco dal porto di San Domino per imbarco su motovedetta GDF, accompagnata da imbarcazione su cui saranno presenti le altre rappresentanze politiche. Breve giro sotto costa.

Ore 16.30 sbarco isola di San Nicola incontro nella sede Comunale, visita all'Abbazia e illustrazione del progetto di restauro, realizzato grazie a un importante finanziamento ministeriale a cui si aggiungono ulteriori 8,3 milioni di euro dai fondi del PNRR per le Isole Verdi e confronto sul piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.

Ore 18 Al termine, è previsto rientro su isola di San Domino saluti del caso e ripartenza ore 18:30 da eliporto Isola di San Domino.