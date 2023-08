Isole Tremiti, il senatore Della Porta partecipa alla visita del Ministro Musumeci

ISOLE TREMITI. Anche il senatore molisano Costanzo Della Porta ha partecipato alla visita del Ministro per le politiche del mare Nello Musumeci e dei colleghi parlamentari Annamaria Fallucchi e Ignazio Zullo alle Isole Tremiti. Una missione istituzionale per evidenziare le necessità delle isole minori, ma anche per discutere di quanto sia indispensabile investire nel porto di Termoli per garantire il migliore collegamento possibile con le Diomedee sia in termini di trasporto passeggeri che merci.