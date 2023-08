La leva del 1973 non dimentica i "50 anni" di Angelo Calenda

ROTELLO. Il calcio, la musica e il canto erano le sue passioni.

Una comunità che nel giro di appena nove giorni ricorderà tre dei suoi figli. Dopo Elena Palmieri e prim’ancora di Emilio Salvatore Sarni (oggi), sabato scorso, 5 agosto, è stato rinnovato quello per Angelo Calenda. Avrebbe compiuto 50 anni. I suoi amici, quelli della classe 1973, hanno portato al cimitero una targa, lasciata sulla sua tomba, assieme a un mazzo di fiori e alla bomboniera, come se il suo spirito fosse appartenuto alla reunion generazionale.

A dirci cosa è avvenuto è stata la sorella Barbara. «Sabato 5 agosto la leva di mio fratello Angelo Calenda, deceduto il 18 ottobre 2000 a causa di un incidente stradale, ha festeggiato i 50 anni. Dopo la celebre della messa, siamo passati a salutarlo al cimitero e successivamente, la mia famiglia si è radunata insieme agli amici al Funny, per brindare insieme agli amici il traguardo dei 50 anni. Poi sono seguiti i loro festeggiamenti al ristorante fino a tarda serata». Il messaggio degli amici: «Signore, ti ringraziamo per questo giorno che ci vede riuniti per festeggiare il nostro cinquantesimo anno d’età e per questo momento di preghiera nel quale ricordiamo, con l’affetto di sempre, il caro amico Angelo, ancora Vivo nei nostri ricordi e nel Cuore di tutti noi.

Signore, ti siamo grati per i doni ricevuti nel corso degli anni, doni che custodiamo preziosamente, con la consapevolezza di sapere quanto fortunati siamo, apprezzando quotidianamente i valori e gli affetti della famiglia e dell’amicizia sincera. Per ognuno di noi, non sono mancati, inevitabilmente, momenti di sconforto e di tristezza, ma tu Signore, ci hai sorretti e ci hai insegnato che con la pazienza e la preghiera, ci si rialza sempre. Ti preghiamo, di continuare a vigilare sul nostro percorso futuro, di farci trovare pronti, con fede, ad affrontare quanto la vita ancora ci riserva. Benedici Signore, tutti noi qui presenti, i nostri cari e veglia con perseveranza sulla mamma e l’intera famiglia dell’Amato Amico Angelo». Poi, è lei stessa, Barbara, a rivolgere queste parole: «Carissimi, non solo oggi si è tornati in dietro nel tempo, in quanto per molti il tempo si è fermato a quei giorni fatali, ancora oggi si percepisce quel senso strano di timidezza e di quella strana fitta al cuore nell’incontrarci. È indelebile in noi, il vostro caro ricordo, di quei giorni trascorsi insieme nella condivisione di tante belle situazioni, festeggiamenti per i quali bastava veramente poco per stare bene insieme con gioia, amore, armonia, serenità e tanta voglia di vivere.

È indelebile, ancora oggi, il bene che avete saputo esprimere sempre come gruppo, ma soprattutto per il bene che avete avuto per il nostro caro Angelo. Un ragazzo solare, con tanta voglia di vivere, di fare, di lottare contro ogni avversità della vita. Quel ragazzo che con il suo sorriso riusciva a calamitare anche la persona più dura, quel ragazzo che riusciva ad amare, ad aiutare il prossimo in ogni situazione, senza avere mai paura e senza chiedere mai nessun tornaconto…. L’importante per lui era vivere nella gioia, nell’amore e nell’armonia, tante volte sacrificando anche sé stesso.

È tangibile ancora oggi il suo ricordo in voi e ve ne siamo immensamente grati per il modo silenzioso e delicato, con cui lo portate ancora nel cuore. Una parte di lui vive ancora in voi, come una parte di voi vive ancora con lui.

La famiglia Calenda vi abbraccia tutti, ringraziandovi immensamente e nel ricordo del caro Angelo vi salutiamo come lui salutava i suoi cari Amici,

Ciao a le’».

Galleria fotografica