Emergenza-urgenza: L'Asrem apre ai medici del 118

TERMOLI. Grandi novità in campo sanitario. L’Asrem, in data odierna, ha ammesso al concorso nella disciplina della emergenza-urgenza i medici in servizio nel "118".

Dopo anni si dà seguito a quanto già previsto dagli A.C.N. del "118" per il passaggio alla dipendenza.

L'organico del 118 è allo stremo e fortemente soggetto alla fuga dei medici che negli ultimi anni stanno lasciando in massa il servizio per migrare verso altri settori della medicina territoriale.

Questa decisione dovrebbe mettere fine a questa migrazione con la fidelizzazione al servizio dei medici nella Emergenza Urgenza, visto che si tratta di medici che da anni esercitano questa difficile e pesantissima branca.

Il servizio dei medici del 118 finalmente viene riconosciuto come formativo ed equiparato ne fatti alla specializzazione per l'immissione in ruolo.

Un provvedimento che se fosse avvenuto qualche anno prima sicuramente avrebbe potuto arginare la spaventosa fuga dei medici dal 118.

Si spera che questo sia solo l'inizio di un efficientamento strutturale generale.