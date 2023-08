Artigiano del gusto nel forno San Giuseppe, addio a Corrado Caruso

TERMOLI. Addio a un altro personaggio che ha caratterizzato la storia di arti e mestieri in città: Corrado Caruso. Lavoratore instancabile, vero artigiano del gusto, Corrado Caruso è stato un panificatore doc della nostra città, aveva il suo eremo di lavoro in via Polonia, il famoso Panificio San Giuseppe, dove per poter gustare i suoi prodotti a volte soprattutto di questi periodi dovevi fare delle lunghe ed estenuanti file.

Al solo pensiero di poter mangiare il suo prodotto, quelle file erano anche ben sopportate. Una pizza al pomodoro, o con qualsiasi altra cosa, o una pagnotta del panificio di Corrado, valeva bene qualche decina di minuti di attesa.

Oggi la triste notizia della scomparsa di Corrado, a 85 anni, lui che è stato anche presidente dei panificatori, una carica ben riposta.

Certo è che oggi la lunga schiera dei grandi panificatori termolesi perde un altro grande rappresentante della categoria forse l’ultimo o tra gli ultimi a resistere, dopo Petrucce Caruso, Ida Caruso, Antonio Caruso, Franco Grassi, Mascitelli, Lucia Esposito, la famiglia Cinelli, tutti grandissimi artigiani del gusto: entrare nei loro panifici era una boccata di aria sopraffina, piena di quegli odori che il solo sentirli ti faceva stare bene con il resto del mondo, questi sapori oggi si sono un attimo persi.

Ora che anche Corrado ci ha lasciati siamo ancora più orfani.

Buon viaggio e grazie di averci deliziato col tuo lavoro.

Un abbraccio alla tua famiglia, che sapranno andare avanti perché tu hai seminato bene, ma hanno sicuramente perso un gran punto di riferimento.

La redazione di Termolionline esprime le più sentite condoglianze alla moglie Anna, alle figlie Tonia, Dina e Sara, al genero e i nipoti. I funerali avranno luogo domani, mercoledì 9 agosto, alle ore 16, presso la chiesa di San Timoteo, partendo dalla casa funeraria Iovine, in via Egadi.