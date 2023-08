Spiagge sicure: c'è anche Termoli nelle 60 località

TERMOLI. C'è anche Termoli tra le 60 località finanziate dal Viminale nell'ambito del progetto "Spiagge sicure 2023", con l'attribuzione di 33.333 euro.

«Il finanziamento anche per l’anno 2023 di "Spiagge sicure" è la conferma dell’attenzione che il Viminale rivolge alle esigenze di sicurezza dei territori», considerato che «si tratta di fondi che gli enti locali possono utilizzare per progetti concreti contro l’abusivismo commerciale nel periodo estivo in cui le cittadine costiere debbono gestire intensi flussi turistici».

Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi commenta le risorse pari a oltre 30mila euro (33.333) ciascuno riconosciute per il 2023 dal ministero a 60 comuni litoranei per iniziative di prevenzione e contrasto di abusivismo commerciale e contraffazione, fenomeni illegali che tipicamente si intensificano nel periodo estivo, danneggiando il sistema economico e la salute dei consumatori.

Il finanziamento, a valere sul Fondo sicurezza urbana, è destinato a quegli enti - individuati per numero di presenze nelle strutture ricettive e indicati nell'allegato 1 della circolare del 21 luglio 2023, consultabile online - che non hanno percepito precedentemente finanziamenti a questo scopo, non sono capoluoghi di provincia e non superano i 50mila abitanti.

La domanda di accesso al contributo deve essere presentata alla prefettura della provincia del comune proponente, accompagnata da una scheda di progetto, redatte secondo i modelli allegati alla circolare. Le risorse vengono assegnate dopo la stipula di un protocollo con il prefetto, previa approvazione della domanda e del progetto da parte della stessa prefettura.

Tra le finalità per le quali può essere assegnato il contributo ci sono l'assunzione di personale della Polizia locale a tempo determinato, il pagamento di prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale della stessa Polizia locale, l'acquisto di mezzi e attrezzature e la promozione di campagne informative per diffondere tra i consumatori la consapevolezza dei danni che derivano dall'acquisto di prodotti contraffatti, a conferma del supporto che attraverso il finanziamento il Viminale vuole garantire ai comuni.

«Per tutelare la legalità», sottolinea infatti a questo proposito il ministro Piantedosi, occorre proseguire lungo questa strada intensificando i rapporti di collaborazione tra ministero dell’Interno e amministrazioni locali e garantendo a queste ultime, grazie al Fondo per la sicurezza urbana, risorse aggiuntive di bilancio».