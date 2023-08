Cardiologi cercasi, sono 49 i candidati ammessi dall'Asrem per otto posti

TERMOLI. Reparti in sofferenza negli ospedali molisani, questa non è una novità, a causa dell'ormai atavica carenza di medici. Uno di questi è sicuramente la Cardiologia all'ospedale San Timoteo, che in questa estate 2023 è tornata ad avere la coperta cortissima, tanto da vedere di nuovo in discussione la continuità h24 del servizio salvavita di Emodinamica.

Uno spiraglio, tuttavia, all'orizzonte pare ci sia. Sono ben 49 i candidati ammessi alla selezione indetta dall'Asrem per otto medici di Cardiologia nella rete ospedaliera molisana, con la speranza che poi alcuni di loro verranno inviati in viale San Francesco.

Di ieri la delibera del commissario straordinario Evelina Gollo, che li ha ammessi, formando una graduatoria utile, peraltro, anche di là da venire. Si tratta sia di medici specializzati che di specializzandi iscritti tra il 3^ e il quinto anno.

Tempi celeri quelli in cui dovranno essere assunti, anche perché fino a domani è garantita la programmazione in Emodinamica a Termoli, poi non si sa cosa accadrà.