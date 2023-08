“La Pampanella: piatto straordinario tra passato, presente e futuro”

SAN MARTINO IN PENSILIS. Le condizioni meteo non proprio estive non hanno interrotto l’evento in anticipatorio della Sagra della Pampanella che, come ogni anno, ha preso vita ieri, martedì 8 agosto, nella piazza principale del paese.

Il giorno prima, lunedì 7 agosto, con impulso dell’amministrazione comunale, l’associazione culturale Lagrandeonda ha tenuto un convegno dal titolo: “La Pampanella: Piatto straordinario tra passato, presente e futuro”.

L’idea di fondo era quella di tracciare non solo le origini della pampanella, piatto unico conosciuto in tutto il Molise e anche oltre i confini regionali, ma anche tracciarne un futuro tra innovazione e protezione.

Moderati da Pina Tozzi, agli ospiti Giuseppe Zio, Giuseppe Colucci (che ha brevettato il kepampa) e Maurizio Santilli (ambasciatore italiano del gusto) si sono aggiunte le voci del sindaco Giovanni di Matteo e della presidente dell’associazione, Giovanna di Bello, ma soprattutto le voci e le intenzioni di alcuni dei produttori di pampanella presenti all’incontro.

La chiacchierata ha virato tra la centralità del piatto all’interno della comunità e alla necessità di preservarne il gusto e le origini. Il sindaco si è reso disponibile a coordinare i produttori presenti sul territorio in vista di una certificazione che autentifichi il noto prodotto culinario. Per ottobre è dunque prevista la creazione di un consorzio che, si spera, darà il via alle pratiche necessarie affinché si possa percorrere la strada di tutela.