Punto di non ritorno al reparto di Urologia al San Timoteo: si dimette pure la "nuova" responsabile

TERMOLI. Le sorti del reparto di Urologia dell'ospedale San Timoteo sono sempre più in dubbio.

A queste e altre criticità sono chiamati a rispondere i nuovi vertici commissariali della sanità molisana, Marco Bonamico e Ulisse Di Giacomo, oltre ovviamente a quelli dell'Asrem, rappresentati dalla commissaria straordinaria Evelina Gollo.

Nelle ultime settimane grande il clamore seguito alle dimissioni, prima annunciate e poi formalizzate, dal dottor Giuseppe Zappia, a cui era pervenuto anche l'appello sia del comitato San Timoteo che del gruppo social "Salviamo l'ospedale San Timoteo di Termoli". Dimissioni che i beninformati attribuiscono all'esito del concorso interno per l'attribuzione del ruolo di responsabile, ma a distanza di settimane, siamo punto e a capo. Anzi. Al punto di non ritorno, perché?

Con nota del 31 luglio scorso, infatti, la dottoressa titolare dell'incarico, ricevuto appena il 7 luglio scorso dalla Gollo, Alessandra Di Lallo, ha rassegnato le dimissioni, chiedendo di tornare in servizio nel reparto di Urologia (una Uoc, non unità operative semplice come al San Timoteo) dell'ospedale Cardarelli di Campobasso. Di ieri la delibera della commissaria straordinaria dell'Asrem che sancisce proprio questo.

Di fatto, nel reparto di viale San Francesco non ci sarebbero più urologi. Che fine farà il reparto? Forse sarà avviato sempre di più a una integrazione di area chirurgica, che nell'organizzazione degli spazi è già avvenuta.