Sfalci prenotati e ritiri dimenticati a Colle della Torre

TERMOLI. Sempre noie e disagi per il ritiro degli sfalci nella zona di Colle della Torre, a Termoli Nord.

«Come lo scorso anno... recupero sfalcio prenotato a maggio per il 20 giugno, a oggi, mercoledì 9 agosto, come se non avessimo chiamato... Forse era giugno 2024?» È l’ironia amara di un residente, che già lo scorso anno ebbe lo stesso problema.

«La prenotazione telefonica risale al 26 maggio con prelievo previsto in via Petrarca dopo poco meno di 4 settimane. Ho sollecitato la seconda settimana di luglio... senza successo. In via Saba la situazione è identica. Il servizio non esiste, lo scorso anno solo dopo averlo segnalato a voi hanno ritirato...entrambe le volte che ho richiesto il servizio».