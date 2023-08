Ex nautico, a giorni riapre il campo da basket... ma in viale Trieste ci vuole più decoro

TERMOLI. È stato aperto, un po’ in sordina, perché occorre mettere mano a qualche esigenza di carattere, diciamo così, logistico.

Il campo di pallacanestro dell’ex istituto Nautico tra qualche giorno tornerà a essere fruibile.

In realtà era stato riaperto dal Comune dopo che era stato riqualificato e dotato di nuovi canestri, solo che l’apertura e la chiusura dei cancelli secondo gli orari prestabiliti dovrebbe essere operata dal personale del vicino centro Sae 112, che in questi giorni impegnativi non ancora riesce ad organizzare il servizio. Pertanto, per evitare intrusioni e vandalismi nel frattempo la struttura è stata chiusa.

Si spera che dopo ferragosto il campetto possa tornate definitivamente a disposizione di chi voglia esercitarsi con la palla a spicchi.

L’auspicio, è quello che rivolgiamo all’assessore all’Ambiente Rita Colaci, è che possa essere l’occasione per mettere mano anche all’annosa questione di viale Trieste e viale d’Italia, area verde prospiciente l’edificio ormai dismesso dal dicembre 2008 e inserito nel piano di alienazione e valorizzazione immobiliare, che giace in uno stato di perenne degrado, anche a causa di comportamenti poco civili, ma comunque senza il decoro urbano minimo, sia per la gestione del verde stesso che per i rifiuti presenti nella zona, marciapiedi compresi.