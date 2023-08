Servizio idrico integrato: il Tar Molise dà ragione al Comune di Termoli

TERMOLI. Il Tar Molise si pronuncia dopo quasi 2 anni sull’affidamento del project financing del servizio idrico integrato, che la Giunta Roberti aveva assegnato all’Acea Molise nel dicembre 2021, impugnato alla giustizia amministrativa da parte della Fma (Florio Group).

Una sentenza pubblicata nella giornata di ieri, con cui il ricorso, che mirava all’annullamento degli atti, integrato da motivi aggiunti, è stato rigettato dai giudici del Tribunale amministrativo regionale del Molise.

Sentenza che giunge dopo anche diverse fasi cautelari, dove il ricorrente ha chiesto la sospensiva dell’efficacia degli atti impugnati, molto dettagliata (29 pagine), in cui viene ripercorso l’iter amministrativo, la cronistoria degli ultimi anni di gestione, di fatto, del servizio idrico integrato.

Non solo, ma anche richieste cospicue di risarcimento danni, come è possibile evincere dall’atto che proponiamo in allegato.