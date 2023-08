«Chi deve non lo fa e allora lo faccio io»

TERMOLI. Può una ragazzina di 12 anni dare lezioni di civiltà agli adulti? Sì, può e anche in maniera incisiva e autonoma.

Fortunatamente non esistono solo balordi, ma esistono esempi da cui prendere spunto.

Accade a Termoli, sul vialone Santa Maria degli Angeli, quello che collega Difesa Grazie a Colle Macchiuzzo, per intenderci.

Nelle sue lunghe passeggiate in compagnia della madre, la ragazza è rimasta meravigliata e incredula dalla quantità di sporcizia presente sul luogo.

La ragazzina è in vacanza, è vicentina e, in questi giorni, stanca di osservare questo scenario di degrado ha deciso di ripulire la zona e conferire il “grande” raccolto nella differenziata, così come ci spiega la mamma.

«Chi deve non lo fa e allora lo faccio io». Guanti e sacchi in mano et voila il gioco è fatto.

«Mia figlia, dodicenne vicentina, incredula della quantità di lattine e bottiglie di plastica presenti sul vialone Santa Maria degli Angeli e, stanca di osservare questo scenario di degrado durante le nostre passeggiate, ha deciso, in autonomia, di ripulire e conferire il "raccolto" nella differenziata. Direi che una riflessione da parte delle agenzie educative termolesi, in primis la famiglia, sia d'obbligo».

Una riflessione davvero è d’obbligo. Bisogna ispirare i giovani e fornire esperienze trasformative, che promuovano la consapevolezza culturale e l’amore per la natura.

Il gesto della ragazza dovrebbe essere preso ad esempio e deve servire a limitare, se non fermare, l’inciviltà di altri. Un gesto che andrebbe premiato, riconosciuto, portato ad esempio per gli altri ragazzi ma non solo, perché gli incivili non sono sempre e solo i giovani. Esistono adulti che la loro immondizia non la conferiscono sotto casa, ma per strada, buttata a ridosso delle cunette, danneggiando così il panorama e la natura. Allora ben venga tutto ciò. La lezione di questa ragazza sia da esempio, nella speranza che i controlli si intensifichino e che si possa finalmente porre fine a questo modo incivile e maleducato.

La straordinaria lezione di civiltà di questa ragazza significa che può esistere, davvero, un mondo migliore. Dipende tutto da noi.

Galleria fotografica