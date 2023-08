L'ex Gemelli in soccorso del San Timoteo su Cardiologia: convenzione con l'Asrem

TERMOLI. L’Asrem corre ai ripari contro i rischi di interruzione dell’attività nei reparti e servizi dell’ospedale San Timoteo, a cominciare dalla Cardiologia, da cui dipende l’Emodinamica.

Un quadro ribaltato rispetto a quanto avvenuto solo poche settimane fa, quando alla guida della sanità molisana c'era ancora l'ex governatore-commissario Donato Toma.

Pubblicato da questa mattina il provvedimento del commissario straordinario Evelina Gollo, che formalizza la convenzione con l’ex Gemelli Molise Spa (ora Responsible Spa).

«L’Asrem in considerazione della perdurante grave carenza di personale medico ospedaliero, specialista in Cardiologia, ha attivato tutte le previste procedure concorsuali (avvisi pubblici per il conferimento a tempo determinato, selezioni per conferimento incarichi libero professionali, concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato) per il reperimento di personale medico; le procedure anzidette si sono rivelate infruttuose e, pertanto, non risolutive delle criticità, tuttora in atto, tali da assumere di conseguenza dimensioni di una vera emergenza; in considerazione della oggettiva difficoltà a reperire le risorse umane in parola, l’Asrem ha altresì richiesto a diverse Aziende Sanitarie limitrofe la disponibilità alla stipula di una convenzione, ai sensi dell’art. 117 del CCNL dell’Area Sanità del 19/12/2019, per l’acquisto di prestazioni dirigenziali nelle discipline di cardiologia, al fine di commisurare la disponibilità di medici specialisti all’effettivo fabbisogno di personale necessario ad assicurare gli standard ospedalieri 24/24h, 7 giorni su 7.

Neanche le misure di cui al precedente punto hanno consentito la risoluzione delle criticità in argomento, permanendo, di conseguenza, l’assoluta urgenza di garantire la continuità assistenziale e scongiurare l'interruzione di pubblico servizio, in violazione dell'art. 32 della Costituzione».

Nel provvedimento, si evidenzia che il primario di Cardiologia del San Timoteo, Bruno Castaldi, evidenziata la grave carenza di personale medico, significandosi altresì che i turni di servizio e l’attività di emodinamica (h24) sarebbero stati garantiti solo fino a oggi.

«Le prestazioni di cardiologia risultano essere essenziali anche al fine di garantire continuità alle attività dell’intero Presidio Ospedaliero, con riferimento, in primis, a quelle del Pronto Soccorso e dell’Ostetricia e Punto Nascita; ritenuto che si paventi il grave rischio di interruzione di un servizio pubblico essenziale, evenienza che deve essere assolutamente scongiurata con l’adozione di provvedimenti di estrema e somma urgenza, sussistendo le condizioni di stato di necessità e causa di forza maggiore».

Qui, si innesta la disponibilità formalizzata da Responsible S.p.A. a effettuare prestazioni ospedaliere della branca specialistica di Cardiologia, in favore dei pazienti del Presidio Ospedaliero “San Timoteo” di Termoli, avvalendosi della specifica professionalità del proprio personale dirigente medico specialista in Cardiologia.

«In assenza di altre soluzioni immediatamente praticabili e considerata la somma urgenza di provvedere, di dover procedere alla sottoscrizione di apposita convenzione con Responsible S.p.A., al fine di perseguire il preminente interesse pubblico alla garanzia di continuità dei livelli essenziali di assistenza nel rispetto della normativa vigente e della compatibilità con i fini istituzionali dell’Asrem, valutata l’assoluta urgenza di garantire la continuità assistenziale e scongiurare l'interruzione di pubblico servizio in violazione dell'art. 32 della Costituzione, e tenuto conto dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne all'Azienda, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 della L. n. 161/2014 in materia di articolazione dell'orario di lavoro».

Quali le condizioni? La spesa lorda omnicomprensiva di 60 euro, oltre eventuale rimborso di spese viaggio documentate, quale compenso orario da corrispondere a Responsible S.p.A».