L'agonia del reparto di Urologia, «Fate rientrare il dottor Zappia al più presto»

TERMOLI. Non sono passate inosservate le dimissioni della responsabile del reparto di Urologia, Alessandra Di Lallo, che non hanno fatto che aggiungere polemiche a polemiche sulla sanità bassomolisana.

«Avevo pianificato di pubblicare un post diverso... Tuttavia, come spesso accade, le emergenze e i problemi hanno impedito di seguire il nostro programma. Il reparto di Urologia continua a trovarsi in una situazione difficile. Al momento, il reparto è senza urologi. Anche l'ultimo primario arrivato, ha già presentato le dimissioni. Sono preoccupato per questa situazione e, come sempre, vi tengo informati e vi invito a condividere», ha sottolineato Andrea Montesanto, l’amministratore del gruppo social “Salviamo l’ospedale San Timoteo di Termoli».

Non ha mancato di uscire allo scoperto il presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice. «Con le inaspettate dimissioni, meno di un mese dalla nomina della dottoressa Alessandra Di Lallo, da responsabile dell'unità operativa dipartimentale di Urologia del San Timoteo, ora ci si attende la nomina e la contrattualizzazione al secondo della graduatoria, il dottor Giuseppe Zappia, già ultimo responsabile facente funzioni della stessa unità operativa. In tal modo e con una auspicata adesione dell'ultimo bando pubblicato per sei posti di urologia, il servizio di Urologia del San Timoteo potrà avere ancora un futuro, diversamente, inutile illudersi, questo territorio si ritroverà ancora più povero di assistenza sanitaria».