In campo per rendere omaggio a Emilio Salvatore Sarni

Rotello rende omaggio a Emilio Salvatore Sarni

ROTELLO. 8 agosto 2023, la comunità di Rotello e non solo, si è radunata all'interno del campo sportivo, per ricordare il grande amico Emilio Sarni, venuto a mancare ai suoi cari il 17 febbraio 2023 a soli 47 anni. Tutti in campo per Emilio per ricordare il grande uomo, il grande giocatore, il grande amico, il grande marito, il grande papà, il grande zio ed il Grande Fratello che era… Uomo ricco di virtù e talento, persona unica e solare, chiamata giustamente, alla destra del Padre! Le 150 magliette a lui dedicate, sono andate a ruba in un solo istante e quanti altri l'avrebbero voluta indossare.... indossare quella maglietta sarebbe stato il modo per ritrovarti, per dire è stato solo un incubo. Ma, purtroppo, è la realtà, quella realtà che nessuno di noi vuole ancora accettare, quella realtà che ancora una volta ha tolto un pezzo di cuore alla Comunità Rotellese!

All'arrivo sul campo, la tua grande Mamma, mi ha accolto con un sorriso ed un occhiolino, mai e poi mai avrei immaginato di condividere con la tua famiglia questo immenso dolore. Eppure è accaduto e mi mancano le forze anche per dare una parola di conforto. In tutta compostezza ed in silenzio, ci siamo radunati per giungere tutti insieme nel luogo del riposo, quel riposo eterno fatto di amore e di consolazione, a noi, però, oggi ancora difficile da capire ed accettare. Così, dopo una preghiera fatta dal nostro parroco don Marco Colonna, dopo l'ultimo saluto, ci siamo incamminati nuovamente verso il campo sportivo, per vedere con i nostri occhi, la grande forza che hai lasciato alla tua cara moglie Giovanna ed a tua figlia Maria…





Quella forza che trapela all'esterno, ma che internamente ti logora, ti modifica, quel dolore troppo forte da sopportare che non ti fa risalire. Quel dolore vissuto nell' intimo silenzio e nella solitudine... Così, aggrappate a quel filo di speranza, che ancora vi tiene legati e quel lancio dei palloncini bianchi in aria che hanno fatto commuovere noi tutti li presenti, quei palloncini che hanno portato ancora una volta quel messaggio d'amore per te! L’arrivo dei piccoli, con delle rose rosse in mano, consegnate alle tue care donne, hanno simboleggiato l’affetto e la condivisione del dolore immisurabile, che teneri che sono stati i nostri piccoli, nonostante tutto e per fortuna non conoscono il dolore e la sofferenza della perdita. Oltre settanta erano i calciatori radunati sul campo e quanti altri avrebbero voluto essere lì, in molti anche dai paesi limitrofi, si sono radunati in tuo onore, nel tuo ricordo. Il tuo caro papà, ti cerca ancora su quel campo che in molte occasioni ti ha visto vincitore di innumerevoli partite…

Ma ancora una delusione in lui nel non averti incontrato. Nella compostezza di sempre, tua sorella, tuo cognato hanno aspettato quel fischio di inizio e con un grande applauso ti hanno salutato, percependoti nell’aria! Le tue bellissime nipotine, a te molto legate, oggi stringono ancor più forte i loro genitori per paura di perdere anche loro. Si dice…. sono piccoli, dimenticheranno questo immenso dolore, ma non è così, ricorderanno sempre tutto e porteranno sempre con loro questa sensazione di privazione, è una mancanza troppo forte e cresceranno ricordando l'amore che anche a loro hai saputo donare. È stata una vittoria per entrambi le squadre, giocare questa partita, una partita che resterà nei nostri cuori per il trionfo di essere arrivati a Te! Una targa, da parte dell’Amministrazione Comunale di Rotello, è stata posta sul campo, in memoria del caro e valido Consigliere venuto a mancare! Possa arrivare a tutti Voi, come un vento consolatore, l'abbraccio di Nostro Signore, il quale Vi condurrà al Vostro Caro ed Amato Emilio!

