«Un “sms” mal scritto incide sul futuro di 169mila famiglie italiane»

GUGLIONESI. Con un semplice “sms”, 169 mila famiglie beneficiarie di reddito di cittadinanza hanno ricevuto il messaggio di sospensione del sussidio dal 1° agosto “in attesa di eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali”. Un “sms” mal scritto, come sottolineato dal Consiglio degli Assistenti Sociali e da tanti Sindaci, che ha scatenato il panico e una vera e propria ressa presso gli uffici dei servizi sociali, a loro volta impreparati e privi di istruzioni.

In una nota, il presidente dell’Alleanza contro la povertà in Italia evidenzia l’avvio (con il messaggio) di una fase nuova nella quale famiglie e persone che vivono in una condizione di povertà assoluta e fragilità sociale non avranno altri riferimenti se non i servizi sociali dei Comuni (privi, comunque, di risorse e di indicazioni operative) e le Organizzazioni sociali e di volontariato presenti sui territori.

In ragione di questa difficile situazione, l’Alleanza contro la povertà in Italia ha chiesto: che “la sospensione sia momentaneamente derogata, con un prolungamento dell’erogazione del RdC almeno fino alla fine dell’anno; che, contestualmente, i Comuni siano messi nelle condizioni di far fronte alle richieste e di esercitare le funzioni che il Decreto Lavoro assegna agli Enti Locali”.

Ma al di là del problema legato alla sospensione del sussidio, è necessario che il dibattito sulla “povertà”, nel nostro Paese, acquisti una nuova “centralità”.

In Europa, secondo le ultime rilevazioni annuali effettuate da Eurostat, ci sono 95,3 milioni di persone, pari al 21,6% della popolazione, a rischio di povertà o di esclusione sociale.

In Italia, in particolare, poco meno di ¼ della popolazione, secondo i dati Istat, versa in condizione di fragilità economica.

In questo difficile contesto è indubbio che il RdC (che ricordiamo subentrò al R.E.I. -misura di contrasto alla povertà di carattere universale – introdotto nel 2019), pur con tutti i suoi limiti di indirizzo (da tanti sottolineati) e di utilizzo (come rilevato nei mesi scorsi dal Rapporto Caritas), ha attenuato gli effetti della “povertà”.

Le modifiche introdotte dal Governo nei mesi scorsi appaiono orientate, sostanzialmente, a ridurre la “spesa dello Stato” piuttosto che a rimodulare la misura per favorire percorsi di reinserimento lavorativo e sociale.

Su questi temi alle ore 17,30 presso la “Casa del Fanciullo” (villa Comunale – Guglionesi) si terrà un incontro, promosso dal Circolo Arci F. Jovine e dalla sezione Anpi Primo Levi, che vedrà la presenza di Antonio Russo portavoce nazionale dell’Alleanza contro la povertà in Italia (che raggruppa 35 organizzazioni composte da realtà associative, rappresentanze dei Comuni e delle Regioni, Enti appartenenti al Terzo Settore e Sindacati) e vice presidente nazionale Acli.

Con lui parleremo della richiesta di “slittamento” (al 31 dicembre) della data di sospensione comunicata attraverso sms, sulle forme di divulgazione e sostegno alla stessa richiesta, sul coinvolgimento dell’intera comunità sul tema; delle nuove forme di povertà e delle possibili forme di sostegno di chi si trova in difficoltà; della necessità di passare dal “RdC” al “lavoro di cittadinanza” (il lavoro come diritto, il lavoro come dovere, il lavoro come mezzo per assicurare “a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa) riscoprendo, a tale scopo, la proposta dei “Patti per l’imprenditorialità civile” (avanzata da oltre 100 associazioni ed Enti attraverso il documento “per un nuovo Welfare”) che, in una logica di sussidiarietà circolare, si fonda su organiche forme di collaborazione tra “pubblico, mercato e comunità” (le “Comunità intraprendenti” costituiscono, a riguardo, un positivo riferimento).