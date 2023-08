Rossana, Kara e Aaron: una storia a lieto fine

TERMOLI. L’insegnante del liceo scientifico Rossana Vaudo, cultrice della natura e della biodiversità, si è presa cura di un cane smarrito in via Catania nel pomeriggio di ieri e grazie alla segnalazione che ci ha rivolto e che abbiamo pubblicato, stamani ha permesso di ritrovare i proprietari di Aaron e di riconsegnare loro l’amato animale domestico.

A raccontarcelo è stata proprio lei: «Grazie a Termolionline, Aaron, questo il nome del cane ritrovato ieri pomeriggio, ha finalmente ritrovato i suoi proprietari. Una storia molto bella quella di questo cane, che, quando il suo padrone è assente, spesso raggiunge autonomamente l'abitazione della compagna, anche lei proprietaria di una cane, che si trova proprio in via Catania. Come ha fatto ieri pomeriggio. In assenza della donna ha continuato a gironzolare fino ad incontrare me, che, vedendolo solo, l'ho ospitato in casa fino a questa mattina, dove ha subito stretto amicizia con il mio cane Kara. Dopo aver giocato e fatto insieme anche la passeggiata serale, Aaron ha dormito sul letto di mio figlio. Un'ora fa il lieto fine, a quattro zampe, anzi a otto, grazie al tempestivo interessamento della redazione di Termolionline».