Nico Balice entra in Giunta, firmato il decreto: intervista al neo assessore

Intervista al nuovo assessore all'Urbanistica del Comune di Termoli: Nico Balice

TERMOLI. Come avevamo anticipato nel day after del Consiglio comunale dove il vice sindaco Vincenzo Ferrazzano ha preso in mano le redini dell'amministrazione di Termoli, è Nico Balice, capogruppo della civica "Roberti Sindaco" il nuovo assessore all'Urbanistica e alla Programmazione, con delega alla firma, ossia sostituirà proprio Ferrazzano quando ci saranno provvedimenti urgenti da adottare in caso di assenza del "facente funzioni".

Un salto di categoria da presidente della Commissione Urbanistica ad assessore, per uno dei volti nuovi dell'ultimo quadriennio, che si avvia così a completare il mandato da perno della squadra di governo locale.

L'ingresso in Giunta dell'avvocato Nico Balice, che si è dimesso da consigliere comunale, apre la strada al ritorno in Consiglio comunale del primo dei non eletti, Giuseppe "Toni" Spezzano.

Il Vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano ha provveduto ad integrare l’attuale Giunta Comunale conferendo, tramite decreto n.29 del 10.08 2023, la nomina di “Assessore” al consigliere comunale Nicola Antonio Balice.

A Balice sono state inoltre assegnate la delega alla Pianificazione del Territorio e la delega di firma generale in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco.

Il Vicesindaco Reggente Vincenzo Ferrazzano mantiene le competenze in materia di Lavori Pubblici, Trasporti, Viabilità, Demanio e Programmazione.

Con l’ingresso del neoassessore Nicola Antonio Balice la Giunta Comunale del Comune di Termoli risulta così composta:

Vincenzo Ferrazzano: Vicesindaco reggente con deleghe ai Lavori Pubblici, Trasporti, Viabilità, Demanio e Programmazione

Nicola Antonio Balice: Programmazione e Pianificazione del Territorio, firma generale in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco

Giulia Michela Antignani: Personale e Avvocatura

Michele Barile: Cultura, Spettacolo, Turismo, Sport, Protezione Civile

Silvana Ciciola: Assistenza, Centri Sociali, Emergenza Abitativa, Istruzione, Asili Nido, Minori, Disabili

Rita Lisi Colaci: Ecologia, Ambiente, Sicurezza Ambientale, Verde Pubblico,

Giuseppe Mottola: Bilancio, Fiscalità locale, Attività Produttive, Suap, Patrimonio.