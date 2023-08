Portocannone va di corsa, sabato l'inaugurazione dell'area fitness

PORTOCANNONE, Lo scorso 25 marzo, con un post pubblico su Facebook, il sindaco di Portocannone, Francesco Gallo, esprimeva la sua soddisfazione sull'intervento del Pnrr per la realizzazione di un'area fitness inclusa nel progetto "Sport e inclusione sociale".

«Area con percorsi attrezzati per la pratica sportiva libera all’aperto, una breve storia della stessa: 22 marzo il Dipartimento dello Sport pubblica il decreto dei Comuni ammessi con importo finanziato e obbligo di aggiudicare le forniture entro il 31 marzo. Il 23 marzo delibera di Giunta Comunale per atto d’indirizzo con individuazione dell’area e contestuale variazione al bilancio. Sempre il 23 marzo, nel tardo pomeriggio, pubblicazione della determina a contrarre dell’Ufficio Tecnico Comunale per l’avvio delle procedure di selezione sul MEPA della ditta fornitrice delle attrezzature. Nonostante la carenza di personale e le enormi difficoltà che abbiamo, nel nostro comune non si va di corsa, ma molto di più!»

Oggi, venerdì 11 agosto, il primo cittadino fa sapere che domani, sabato 12 agosto ci sarà l'inaugurazione della suddetta area, alle ore 19 in via Berlinguer.