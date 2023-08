Sandro Travaglini e Michele Alfieri in sella dal Polo Nord all'Africa, storia di amicizia e rinascita

TERMOLI. Molisani dentro, anzi bassomolisani, per meglio precisare. Sono Michele Alfieri e Sandro Travaglini, la loro è una storia di amicizia e di rinascita. Parla di una rinascita dopo il coma e di un viaggio in Africa, due amici che tornano a viaggiare insieme dopo una brutta avventura.

A raccontarcela è Carolina Alfieri.

“Gli incidenti accadono. Le nostre ossa che si frantumano, la nostra pelle che si ferisce, i nostri cuori che si rompono. Bruciamo, affoghiamo, ma restiamo vivi.” (Moïra Fowley-Doyle).

Conosco due persone, due grandi uomini: un’amicizia nata laddove l’essere umano trova terreno fertile per odio e rancore, un legame forte più dei pregiudizi, del tempo, delle lacrime e della paura. Nel 2018 mio fratello Michele parte con Sandro, veterano di viaggi meravigliosi densi di avventura e colori: così nasce un moto-viaggiatore seriale e quello spirito assetato di posti, strade e genti tenuto sopito per anni viene liberato.

Condividono 24 giorni nei posti climaticamente e paesaggisticamente tra i più ostili dell’emisfero Nord, in cui momenti carichi d’incanto si alternano a ore di fatica, dove i due vengono temprati da improbabili ostacoli, dolore fisico, stanchezza mentale. Tuttavia ricordo ancora i loro volti al ritorno: entusiasti, radiosi, felici per il coronamento della prima straordinaria impresa insieme.





Da lì ne hanno fatti di chilometri, ne hanno attraversato di Paesi e città; hanno varcato confini geografici e interiori tornando ogni volta più ricchi di cultura, profumi, immagini ed amicizie cristallizzate nel profondo. Tutto questo fino a novembre 2022.

Sandro ha un incidente grave: cade dalla moto e va in coma. Mio fratello non si è mai arreso o scoraggiato nella vita, non lo avrebbe fatto stavolta: nonostante il dolore violento non crede neanche per un istante di aver perso il suo amico. Fa il possibile per stargli vicino in quello che forse sarà il più lungo e arduo viaggio della vita, un percorso dal letto della terapia intensiva verso casa. Sandro in effetti sbalordisce tutti - come sempre - e torna in piedi prima del previsto, meglio del previsto.

Così, a 5 anni di distanza da quel primo viaggio al Polo Nord, i ruoli in un certo senso si ribaltano. Mesi dopo quel terribile incidente rinasce un moto-viaggiatore: mio fratello e Sandro, stavolta sulla stessa moto, tornano a viaggiare insieme. Vanno in Africa per attraversare di nuovo il deserto, guardare le stelle, salutare bimbi curiosi; tornano alla loro più grande passione assaporando un nuovo modo di viaggiare.

Guardando le loro foto mi accorgo di avere il privilegio di assistere alla bellezza che ancora c’è nel mondo, ho la fortuna di poter sperare che esistano ancora anime buone e legami “forti più dei pregiudizi, del tempo, delle lacrime e della paura”. Vi ho raccontato queta storia perché questo privilegio voglio condividerlo. L’amicizia è un albero che ti ripara, una fonte che ti disseta, una brezza che ti dà respiro quando stai soffocando. Buona strada ragazzi, vi aspettiamo».

