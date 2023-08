Una app ed un sito sulla pesca in Adriatico

TERMOLI. Il mondo della pesca vive di continue evoluzioni, seguendo anche i mutamenti naturali e le conseguenze dell'antropizzazione. Un tandem di ricercatori, Roberto Gramolini e il termolese Vincenzo Zeuli hanno messo a punto una nuova app gratuita AdriaFishery.

La pesca in Adriatico

Il mondo della pesca professionale sta affrontando sfide in rapida evoluzione. Le risorse ittiche sono limitate, i costi di gestione dell’attività di pesca sono sempre maggiori ed è necessario svolgere tale attività in maniera sempre più efficiente e sostenibile. In questa direzione diventa essenziale raccogliere, comprendere e utilizzare quanti più dati possibile in modo da migliorare la gestione delle attività di pesca e rendere tali attività più efficienti e di conseguenza anche più sostenibili sia dal punto di vista economico che dal punto di vista ambientale. Di recente inoltre il settore della pesca deve anche confrontarsi con la decisione della Comunità Europea che vorrebbe mettere al bando l’utilizzo della “rete a strascico” in Mediterraneo, e guarda con alcune perplessità alla progettazione di Parchi Eolici che potrebbero comportare la perdita di zone di pesca.

Lo sviluppo di una app e del sito web

Roberto Gramolini e Vincenzo Zeuli, fanese il primo e termolese il secondo, sono due professionisti che da oltre 20 anni si occupano di gestione delle risorse ittiche. Si sono conosciuti quando entrambi lavoravano nell’ambito dei progetti che la Fao ha istituito per favorire la cooperazione tra i paesi del Mediterraneo per la gestione delle risorse ittiche. Un paio di anni fa si sono confrontati con una sfida, in una epoca di innovazione nel settore produttivo che prevede l’utilizzo dei cosiddetti “Big-Data” che cosa si può fare nel settore della pesca professionale? I Big-Data in questo caso sono rappresentati dalle informazioni che si possono ottenere dal dispositivo Ais che è montato a bordo dei pescherecci.

Tale dispositivo è stato introdotto per migliorare la sicurezza marittima durante la navigazione ed in particolare per evitare le collisioni navali (la sigla Ais è l’acronimo di Automatic Identification System) e consiste in uno strumento montato a bordo delle imbarcazioni che permette di visualizzare un insieme di informazioni che le imbarcazioni si scambiano reciprocamente in un raggio di circa 15/30 miglia marine.

Il sistema invia e riceve due tipi di dati: quelli statici (identificativi dell’imbarcazione, dimensioni, tipo di nave ecc.) e quelli dinamici quali posizione dell’imbarcazione, velocità, rotta e destinazione. La mole di dati che il sistema genera è enorme, inviando tali informazioni attraverso un canale WHF ad intervalli regolari di qualche secondo.

Analizzando questa enorme mole di dati attraverso un algoritmo sviluppato appositamente da Gramolini e Zeuli è possibile individuare con una elevata precisione l’ubicazione delle pescate effettuate dai pescherecci nel corso delle loro battute di pesca ed inoltre determinare l’attrezzo utilizzato per la pesca. AdriaFishery, l’app ed il sito web

Il risultato di questa sfida è disponibile attraverso una app gratuita denominata AdriaFishery che può essere scaricata gratuitamente da Google Play Store, ed attraverso un sito web

L’app ed il sito mostrano in tempo reale l’attività dei pescherecci nel mare Adriatico, spingendosi indietro nel tempo per 12 ore. Le informazioni fornite dall’app e dal sito web possono avere una molteplicità di utilizzo, a vantaggio degli operatori del settore e del grande pubblico.

L’utilizzo dell’app da parte del consumatore

Il consumatore di prodotti ittici è orientato ad effettuare i propri acquisti soprattutto sulla fiducia che ripone nel dettagliante, fiducia che deriva dalla conoscenza diretta oltre che dall'esperienza positiva sulla qualità dei prodotti precedentemente acquistati. Questo è ancora più vero quando il consumatore è un “consumatore locale”. Bisogna però riconoscere che al fianco di questi criteri di scelta si sono fatto spazio sempre di più la ricerca di specifiche qualità e proprietà del prodotto. Il consumatore, grazie anche ai movimenti d’opinione ed alle campagne mediatiche condotte a livello globale (quali Slow Food, Expo Milano, Mercati ecosolidali, Fair Trade, Last Minute Market, Produzioni a Km Zero, ecc.) è diventato molto più attento ai concetti di sostenibilità ambientale, produzione etica, lotta allo spreco, rispetto delle tradizioni.

“Prima di recarmi in pescheria posso sapere se i pescherecci della mia zona sono usciti in mare e quindi essere sicuro che quello che trovo in pescheria è pesce fresco e locale”. Questo è quello che racconta un consumatore che si è scaricato l’app AdriaFishery. Rappresentare in maniera costante ed in tempo reale le informazioni sullo sfruttamento delle aree di pesca (fishing grounds) rendendole immediatamente disponibili agli operatori ed alle istituzioni può migliorare la programmazione delle battute di pesca nello spazio e nel tempo e quindi migliorare lo sfruttamento delle risorse nelle diverse zone di pesca al fine di rendere le attività di pesca più sostenibili dal punto di vista biologico ed ambientale.

Le politiche Comunitarie

La pesca a strascico, così come le altre tecniche di pesca, ha radici molto antiche e profonde in Adriatico. Voler bandire questo tipo di pesca significherebbe tagliare di netto quelle radici con un risultato contrario anche ai principi che regolano le azioni che la Comunità Europea intraprende a livello comunitario. Per promuovere una attività di prelievo delle risorse ittiche più sostenibile si tratta piuttosto di coinvolgere gli operatori del settore per trovare soluzioni sostenibili e condivise. I pescatori sono i primi interessati a tutelare l'ambiente marino e le sue risorse. Un sistema di monitoraggio quale quello messo a punto tramite l’app ed il sito web può essere senza dubbio uno strumento utile a supporto delle politiche intraprese dalle istituzioni in materia di gestione delle attività di pesca e delle risorse ittiche in una ottica di sostenibilità.

