Turista "Caterpillar": a tu per tu col conduttore radiofonico Marco Ardemagni

Turista "Caterpillar": l'intervista al conduttore radiofonico di Rai Radiodue Marco Ardemagni

TERMOLI. Conduttore televisivo, anchorman radiofonico di Rai Radio 2, autore e poeta: versatile, poliedrico e simpatico, c'è da sottolinearlo. Parliamo di Marco Ardemagni, al timone della trasmissione Caterpillar AM, tra le più note di Radio Rai, che negli ultimi 3 giorni è stato da turista a Termoli.

Sessant'anni portati alla grande, da quasi 40 sulla breccia, si rivolse a noi di Termolionline ai tempi delle "Quirinarie", quando il mondo politico si arrovellava per eleggere il successore di Sergio Mattarella, poi sappiamo tutti com'è finita...

Alla ricerca di candidati speciali e sui generis, la scelta cadde sul leggendario Antonio Casolino, allora 94enne. Fu una bella occasione per parlare di Termoli, anche in modo non convenzionale.

In questo agosto 2023, privilegiando la nostra città rispetto alla meta originaria di Bari, ha così trascorso da mercoledì a questa mattina giorni di vacanza alla scoperta di una realtà che aveva incrociato solo in una edizione del Giro d'Italia. Pregi, molti e alcuni difetti su cui intervenire, il pensiero di Ardemagni sulla località adriatica nostrana, con l'occasione di scoprire anche l'hinterland.

Ritornerà in onda da fine settembre e assieme a Caterpillar AM, proporrà in tv su Rai Italia all'Estero e su RaiPlay un format interessante in lingua inglese, Paparazzi, con cui promuovere il nostro Paese, già alla seconda edizione.

Non a caso, è stato attratto e ha seguito le prime due serate del Festival internazionale del Folklore.