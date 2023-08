«Grazie! Grazie! Grazie!», Scaffali della Città invisibile di nuovo pieni

TERMOLI. «Grazie! Grazie! Grazie!» A buon fine l'appello "Ci fate una spesa" alla Città invisibile.

«Dopo il nostro appello di qualche giorno fa, la dispensa del Centro è tornata a riempirsi.

Un grazie da parte di noi operatrici ed operatori alla nostra comunità solidale (sappiamo che ci siete sempre, in tante e in tanti, e voi sapete che il nostro lavoro non avrebbe senso senza una comunità intorno). Ma un grazie soprattutto da parte di chi sta in strada perché in questo periodo non può entrare in dormitorio, da parte di chi sta vivendo in tenda o in un camper o, come tutto l’anno, in macchina.

Un grazie da chi, a causa di leggi ingiuste, sta per finire in strada perché perderà il diritto all’accoglienza.

Un grazie da parte di chi non ce la fa a pagare l’affitto e non sa come arrivare a fine mese.

Un grazie, insomma, da parte nostra e della nostra gente. Allarghiamo gli spazi di solidarietà!»