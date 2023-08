Parcheggi introvabili, soste selvagge e multe

TERMOLI. Parcheggi selvaggi e multe: un corto circuito nell'estate 2023, dove nonostante flussi vacanzieri a singhiozzo, a prescindere dalle statistiche ufficiali, è palese la penuria di posti auto nella città adriatica, si soffre d'inverno, figuriamoci nella stagione turistica.

Allora c'è chi si attrezza alla peggio, ossia consapevolmente infrangendo il codice della strada e mettendosi a rischio sanzioni. Così, coi Vigili urbani sulla strada, ci sono anche se c'è chi non li vede, arrivano anche i foglietti meno graditi, quelli lasciati sul parabrezza.

Come uscirne? Difficile dirlo, senza infrastrutture adeguate; non a caso nel sondaggio proposto all'insediamento del sindaco facente funzioni Vincenzo Ferrazzano, assieme al decoro urbano, è proprio la questione parcheggi a tenere banco. Se ne parla da 20 anni, dal primo abbozzo del progetto di multipiano in piazza Sant'Antonio fino ai recenti progetti che vedono in Piazza Donatori di Sangue e Pozzo Dolce i luoghi indicati per risolvere o tamponare l'emergenza.

La scarsa disponibilità di posti auto non è salvacondotto per sostare ovunque, senza alcun vincolo di legalità, è un messaggio da sottolineare.