«Romagna Mia», la cena di beneficenza per le popolazioni alluvionate

TERMOLI. Un service che viene organizzato a cavallo dei due anni sociali del Lions club Tifernus, in favore e sostegno delle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna.

In questi giorni c’è polemica per i fondi che non arriverebbero dal Governo centrale, ma questa è un’altra storia.

Sul territorio, nella rete distrettuale lionistica, gli eventi benefici post ferragostani non dimenticano chi ha sofferto e soffre ancora, a causa delle calamità naturali, basti ricordare quelli per le popolazioni terremotate, ad esempio.

Stavolta, nel connubio sempre virtuoso tra Lions club Tifernus e Confraternita della Misericordia, nell’ampia sede di via Biferno, andrà in scena la cena di beneficenza per gli alluvionati emiliano-romagnoli "Romagna Mia", martedì 22 agosto, dalle 19.30.

«Puoi esserci anche tu insieme a noi», lo slogan dell’evento solidale, promosso nell’ambito del distretto lionistico 108/A, che comprende appunto le regioni che vanno dall’Emilia Romagna al Molise, passando per Marche e Abruzzo.

Manifestazione che oltre alle insegne di Lions e Misericordia, vede il patrocinio del Comune di Termoli e la collaborazione del Nicola Vizzarri Team, dell’associazione San Basso 7.0 e dell’associazione nazionale Vigili del fuoco a livello provinciale. Il costo della cena è di 12,50 euro, che saranno devoluti alle popolazioni alluvionate e naturalmente anche il menù richiamata la destinazione finale, rigorosamente di marca emiliana: ragù con pasta “La Molisana”, oltre a frittelle di gamberi in tempura.

Iniziativa dal valore sociale, poiché il ricavato servirà per un aiuto concreto al popolo emiliano distrutto moralmente e materialmente dall'alluvione.