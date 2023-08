Inaugurata la nuova area fitness a Portocannone

PORTOCANNONE. Ieri il taglio del nastro nell’area fitness di via Berlinguer a Portocannone. L'ha reso noto, documentandolo anche con le foto, il sindaco Francesco Gallo sui social.

«Ennesimo investimento dell’Amministrazione Comunale in questa zona del paese che registra circa 300 persone residenti in 4 strade totali, attualmente l’area più popolata di Portocannone con una bassa età media dei residenti.

Abbiamo iniziato con vari interventi sul sistema fognario, che hanno risolto situazioni critiche, siamo passati poi alla riqualificazione della piazzetta con nuova pavimentazione, abbiamo ottenuto dalla Provincia di Campobasso la realizzazione dei marciapiedi su via Madonna Grande sino ad ora inesistenti, oltre ad aver definitivamente risolto la problematica dell’esproprio Tanasso in questa zona, pagando tramite accordo transattivo le somme dovute ai vecchi proprietari, ed inoltre nel febbraio scorso abbiamo approvato in Consiglio Comunale il regolamento per permettere a tutti i titolari delle case in zona peep, di trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà del proprio immobile, con possibilità di pagamento rateizzato delle somme dovute.

In ultimo abbiamo ben pensato di dotare questa piazza, per le sue caratteristiche, per l’età delle persone residenti in zona, per la sua posizione strategica a pochi passi dal campo sportivo e dalla strada più utilizzata per le camminate libere, di un’area fitness con varie attrezzature dedicate!

Ancora una volta possiamo ribadire la qualità della nostra azione amministrativa, sempre pronti ad intercedere finanziamenti e a non far mancare in ogni parte del nostro paese quelli che sono gli elementi fondamentali per la socialità e l’aggregazione.

Su questo ultimo tema ringrazio le associazioni sportive del nostro territorio che anche oggi insieme a noi erano presenti, a testimonianza della voglia che c’è di far crescere sempre di più lo spirito di comunità che è in noi».

Galleria fotografica