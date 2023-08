Bagarre in aula a Montenero, «La sindaca Contucci si deve dimettere»

MONTENERO DI BISACCIA. Lo strappo che si è consumato in maggioranza, tra la sindaca Simona Contucci, e la componente vicina al suo predecessore, Nicola Travaglini, con la defenestrazione dall’esecutivo del vice sindaco Andrea Cardinali e dell’assessore Tania Travaglini, non poteva non sortire effetti anche in Consiglio comunale, è evidente.

Era il primo banco di prova dopo azzeramento e rimpasto di Giunta e le attese non sono state tradite.

In primis, la diversa interpretazione del ruolo del vicepresidente in assenza del presidente dell’assemblea consiliare, che vedrebbe per la minoranza una gestione della seduta a tutto tondo, mentre solo prerogative tese a eleggerne il nuovo sulla sponda di maggioranza.

Da qui, si è consumato un muro contro muro, che ha portato a conferenza di capogruppo per invertire l’ordine del giorno e votare subito in sessione elettiva, quand’anche da regolamento era chiaro che mai la maggioranza superstite potesse contare sui due terzi per eleggere Cabiria Calgione, che si è fermata a sette, come l’attuale forza della Contucci. Degli altri sei, in ordine sparso: due bianche (Cardinali e Travaglini?), due a Fabio De Risio e due ad Antonio Potalivo, perché anche la minoranza è rappresentata in due sottogruppi, di fatto. Non eletto il nuovo presidente, la parola è andata alla sindaca Contucci, che ha presentato il nuovo esecutivo.

Quindi, i sette che reggono l’attuale squadra di governo locale hanno lasciato l’aula, ma i sei rimasti hanno potuto proseguire in virtù di un regolamento che permette la validità della seduta con soli sei amministratori, meno della metà. Facile approvare una mozione di sfiducia, non vincolante, peraltro solo coi 4 di minoranza e gli altri astenuti. In ogni caso, il dado è tratto e da Fabio De Risio e Gianluca Monturano è arrivata una lettera alla sindaca, di richiesta delle dimissioni, a fronte della crisi politica interna.

«La situazione che si è verificata durante il Consiglio comunale di venerdì sera, 11 agosto 2023, rappresenta indubbiamente un nuovo e preoccupante tassello nella serie ininterrotta delle Sue inefficaci capacità di gestire e dirigere il nostro Comune. L'atteggiamento adottato dal gruppo di maggioranza da Lei guidato ha ormai raggiunto un punto di non ritorno, che richiede una presa di posizione chiara e inequivocabile di tutte le persone che non si riconoscono in un modus operandi che contravviene alle più elementari regole democratiche.

Infatti, l'abbandono dell'aula da parte Sua e dell'intera maggioranza, dopo la mancata elezione del Presidente del Consiglio per mancanza di numeri, rappresenta un segnale palese e incontrovertibile del totale disinteresse che caratterizza l’azione della Sua maggioranza, nel fondamentale compito di rappresentare degnamente gli interessi dei cittadini di Montenero di Bisaccia.

Inoltre, tale comportamento mostra pressapochismo e ignoranza in termini di regolamento e procedure, dal momento che, nonostante il Vostro abbandono del Consiglio, il numero legale per proseguire i lavori consiliari non è venuto mai meno.

A tal riguardo, come confermato nel parere del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero degli Interni del dicembre 2019, appare chiaro dalla lettura dell’articolo 38 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, che è il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio comunale che “indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco”. In questo senso il nostro Regolamento esplicita che “nelle sedute di prima convocazione il consiglio non delibera se non intervengono almeno 6 consiglieri”.

Episodi così indecorosi, al limite dell'indecenza e del bullismo istituzionale, evidenziano un'instabilità politico-amministrativa senza precedenti e minano l’armonia e il benessere dei cittadini di Montenero di Bisaccia.

Alla luce di ciò, appare evidente che la Sua permanenza in carica sta solo aggravando la situazione e ostacolando qualsiasi possibilità di rinnovamento e progresso per la nostra comunità.

La necessità di un cambio di rotta è ormai urgente e non più rimandabile.

È fondamentale che Lei rifletta profondamente sulle conseguenze delle Sue azioni e agisca in linea con l'interesse supremo di Montenero di Bisaccia.

A tal riguardo, risulta rilevante sottolineare che durante il Consiglio comunale riunitosi ieri è stato approvato un ordine del giorno, ai sensi dell’articolo 33 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, che impegna il sindaco e la Giunta a rassegnare le dimissioni dalla carica. Tale deliberazione, approvata a maggioranza dei presenti, rappresenta il volere del Consiglio e, quindi, la volontà democratica e sovrana degli eletti rappresentanti della comunità di Montenero di Bisaccia a far sì che il Sindaco Contucci si impegni a dimettersi dalla Sua carica. In questo momento critico, le Sue dimissione dalla carica di Sindaco, insieme ai membri della Sua Giunta, rappresenterebbero un atto di dignità, maturità e responsabilità.

Diversamente, La Sua permanenza in carica, in spregio a una deliberazione consiliare, non farebbe altro che aggravare ulteriormente la situazione di stallo, arrecando un danno irreparabile alla nostra amata comunità.

I cittadini di Montenero di Bisaccia meritano un futuro migliore, guidato da una figura che incarna i valori di impegno, integrità e dedizione verso il bene comune. E non è Lei quella figura».