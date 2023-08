La maggioranza "superstite" non arretra e contrattacca

MONTENERO DI BISACCIA. A seguito del Consiglio comunale che si è tenuto nel pomeriggio di venerdì 11 agosto, gli assessori comunali Claudio Spinozzi, Loredana Dragani, Nicola Marraffino e Fiorenza del Borrello, con i consiglieri Cabiria Calgione e Antonio Potalivo, intendono chiarire quanto segue.

“A poche ore dalla conclusione del Consiglio comunale che si è tenuto nel pomeriggio di venerdì scorso – affermano i suddetti i componenti della maggioranza consiliare – abbiamo letto sugli organi di informazione le affermazioni di alcuni consiglieri di minoranza che rasentano il grottesco.

Al fine di ristabilire la realtà dei fatti e di non consentire alle menzogne di assurgere a rango di verità assolute, ci corre l’obbligo di chiarire ai cittadini monteneresi che il nostro gruppo consiliare non ha lasciato l’Assise civica di venerdì perché messa in minoranza o, men che meno, per paura di affrontare gli argomenti inseriti all’ordine del giorno: noi, invece, abbiamo ritenuto semplicemente di dover chiedere il rispetto delle regole, così come stabilite dal Testo Unico degli Enti Locali, dal nostro Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale e da alcune circolari del Ministero dell’Interno, affinché il Vicepresidente aggiornasse l’Assise ad altra data, proprio in virtù della mancanza di un Presidente regolarmente eletto. Sapevamo benissimo che nella prima votazione non si sarebbe raggiunto il quorum dei due terzi per l’elezione del nuovo Presidente, ed è per questo che abbiamo chiesto di aggiornare il Consiglio a breve e di passare così alla seconda votazione. Ma a questo punto il Vicepresidente ha ritenuto di dover proseguire, restando sordo alle nostre richieste.

Tutto ciò che è avvenuto dopo la nostra uscita dall’Assise civica, finalizzata unicamente al rispetto delle regole e delle prassi consolidate, oltre che per non cedere all’anarchia istituzionale a cui qualcuno sembra voler convertire i monteneresi e le istituzioni democraticamente elette, anche attraverso i propri comizi permanenti, ha del surreale, compresa la votazione della presunta sfiducia al sindaco.

Ed è proprio in virtù di questa distorsione evidente delle regole democratiche, che abbiamo presentato una richiesta di approfondimenti necessari su quanto accaduto, affinché si ristabilisca la regolarità delle sedute consiliari attraverso l’elezione democratica e legittima del presidente dell’Assise, procedendo quindi alla convocazione di un nuovo Consiglio comunale, obbligatoria per legge.

Per quanto riguarda la nostra maggioranza e lo stesso sindaco, crediamo sia piuttosto chiaro a tutti come nessuno di noi sia mai sfuggito al confronto, così come riteniamo siano piuttosto evidenti i risultati conseguiti in questa prima metà del mandato istituzionale.

Attendiamo quindi con fiducia la convocazione del prossimo Consiglio comunale e la valutazione dell’avvio di procedimenti di verifica sull’operato di quanti abbiano potuto mettere in atto o favorire eventuali condotte irregolari nel corso del precedente Consiglio comunale”.