«Ci sorprendono i dati dell'Azienda di soggiorno»

Stagione turistica: l'intervista al presidente del Sib-Confcommercio Molise, Nico Venditti

TERMOLI. Le statistiche relative al mese di luglio sui turisti che hanno pernottato sulla costa adriatica, diffuse dall'Azienda di Soggiorno e Turismo, non hanno fatto discutere solo gli utenti social, ma anche gli operatori (+ 77% negli arrivi e + 14.5% nelle presenze).





«Non sappiamo come siano stati assemblati questi dati, sinceramente non è quello che riscontriamo in spiaggia.





L'unico aspetto che possiamo confermare è l'aumento degli stranieri, ma resta il calo del 30-40% a livello infrasettimanale». Cali che solo durante il fine settimana è stato possibile tamponare, secondo il presidente del Sib-Confcommercio Molise, Domenico Venditti, che abbiamo intervistato anche in previsione del Ferragosto, prima che fossero diffusi i numeri su arrivi e presenze da parte dell’Azienda di soggiorno e turismo di piazza Bega.

Livelli infrasettimanali in sofferenza per tutte le tipologie, non solo gli stabilimenti balneari: è valso per ristoranti e ricettività diffusa.

Galleria fotografica