La pulizia "fai da te" in piazza Insorti d'Ungheria

La pulizia "fai da te" in piazza Insorti d'Ungheria

TERMOLI. Piazza Insorti d'Ungheria: croce e delizia, gioie e dolori. Di cosa? In piazzetta, detto in senso lato, tutto il centro storico, non c'è puntuale pulizia.

Lo hanno ribadito in innumerevoli occasioni i residenti, lamentandosi non solo della movida sfrenata e fuori controllo che a volte culmina in schiamazzi e degrado, ma non ascrivibile agli esercenti, ma anche dell'igiene urbana poco curata. Appelli ne abbiamo divulgati molti. Quello odierno, come già avvenuto peraltro all'insorgere della polemica estiva, è riferito proprio da uno dei titolari dei locali della piazzetta, parliamo del Bellini. In questa foto e nelle immagini si vede chi da proprietario del bar si adopera per rendere più "accogliente" quello spazio.

«Possibile che nelle settimane centrali di agosto non si vede nessuno a pulire? Non sono solo i nostri clienti quelli che frequentano la piazzetta, ma è luogo di passaggio e ritrovo, nel pieno centro storico. Non si può ridurre così in questo periodo».