Incendio del Castello: segui la diretta dalla Cala Sveva con Termolionline

TERMOLI. Una serata speciale, quella che Termolionline vi offrirà domani, a partire dalle 23.45, dalla spettacolare cornice della Cala Sveva: «L’incendio del Castello e i fuochi pirotecnici di Ferragosto in diretta sul nostro portale e sulla pagina Facebook».

Un appuntamento ricorrente, che è stato riproposto dopo le edizioni annullate a causa della pandemia, ripreso nel 2022.

Domani sera, finalmente, senza la diffusione musicale, non ci sarà alcun intoppo per assistere alla Festa del Mare, l’evento principe dell’estate.

Un'occasione da non perdere nella sera di Ferragosto, perché chi non potrà assistere direttamente, dal vivo, sul lungomare Nord di Termoli, con noi potrà catturare l'incanto dei fuochi pirotecnici e l'emozione dell'incendio del castello.

È il momento più atteso dell'anno e non vediamo l'ora di condividerlo con voi! Lo scorso anno nei primi minuti della diretta numeri clamorosi di utenti collegati, ebbene, nel 2023 vogliamo fare anche meglio. Quindi, seguite la nostra diretta su Termolionline o su Facebook per godervi lo spettacolo da casa oppure ovunque voi siate. Ci vediamo lì! Dalla Cala Sveva.

Si tratta della sesta edizione, dopo il quadriennio 2016-2019 e il 2022.

La diretta sarà a cura del nostro editore Nicola Montuori, ringraziamo all'uopo la famiglia Vincitorio, titolare dello stabilimento balneare che ci ospita, per la chance che ci permette di estendere a tutti coloro che vorranno godere di uno spettacolo fantastico. Un’occasione anche per rivederli in rete successivamente, col video che rimarrà a disposizione di tutti.