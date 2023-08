L'anniversario della dedicazione della chiesa parrocchiale di San Timoteo

TERMOLI. «Oggi, 15 agosto, solennità di Maria Santissima Assunta in cielo in corpo e anima, ricorre l’anniversario della dedicazione della chiesa parrocchiale di San Timoteo, eretta all’indomani del provvidenziale ritrovamento del Corpo di san Timoteo nel ventre della cattedrale cittadina (11 maggio 1945). Già da tempo fu individuato il suolo per l’erezione di una chiesa intitolata a san Timoteo ma solo nel 1954 iniziarono i lavori.

La vera Chiesa è formata dalle pietre vive che siamo noi battezzati. Onoriamo dunque la nostra dignità battesimale e viviamo con intensità e gioia ciò che siamo: figli di Dio. La vergine Maria e san Timoteo ci aiutino, ci sostengano, ci accompagnino con la loro protezione. Auguri a tutta la comunità parrocchiale per la ricorrenza anniversaria, auguri a tutti per la festa dell’Assunta, auguri a tutte coloro che ne portano il nome con ogni tipo di variante», parole di don Benito Giorgetta.

LA STORIA

La Parrocchia di San Timoteo di Termoli fu costituita da monsignor Oddo Bernacchia, con bolla 1/1/1954. La Chiesa di San Timoteo di Termoli è una struttura neogotica con una sola navata, e fu costruita su progetto dell’ingegner Ugo Sciarretta. Unica nel suo genere vanta il prestigio d'essere una delle prime chiese costruite in cemento armato senza colonne centrali per questo ha meritato d'essere citata anche nei libri di storia dell'arte. Il vescovo Mon. Oddo Bernacchia avendo dato questo titolo alla neo parrocchia lo fece con l'intendo" di rendere omaggio al diletto discepolo di Paolo, San Timoteo il cui venerato corpo tornava alla luce, nella nostra Cattedrale, nel maggio del 1945 per una fortuita circostanza.... "La chiesa ad una sola navata si dispiega ampia e solenne; con le pareti solcate da strutture portanti che accennano ad uno stile leggermente gotico, invita ad elevare lo spirito a Dio nello slancio della preghiera (Mons. Biagio D'Agostino, Termoli e la sua Diocesi, 1978, p.179).