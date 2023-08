Ferragosto "sereno", da giovedì tornerà il caldo intenso

TERMOLI. Ferragosto 2023: la festa regina dell'estate è arrivata. Nasce come devozione mariana e si caratterizza inevitabilmente come simbolo della stagione turistica. Sacro e profano, insomma.

Ma come sarà climaticamente parlando? Sulla costa termolese il sito specializzato meteoinmolise.com prevede cielo sereno (come mostrano le foto del nostro inviato speciale a Piè di Castello, Gianluca Polverigiani).

«Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 17°C. Venti assenti o deboli: in media da Nord-Nord/Est 7 Km/h. Pressione media: 1017 hPa».

Volgendo lo sguardo ai prossimi giorni, invece, la colonnina di mercurio tornerà a salire, i meteorologi prevedono il terzo picco di caldo dell'estate.

Per gli esperti di 3Bmeteo.com, «L'anticiclone africano comincia a muovere i suoi primi passi verso l'Italia, lo farà con molta lentezza ed è proprio per questo motivo che la terza ondata di caldo della stagione estiva 2023 sarà piuttosto lunga. Probabilmente durerà almeno 10 giorni abbracciando come già sapete tutto il periodo di Ferragosto e finendo anche nella settimana successiva. La stabilità e il sole saranno la caratteristica dominante di questo periodo. Strettamente in questi giorni e non oltre il 17 potrà esserci ancora qualche forte temporale sulle Alpi e lungo l'Appennino, stimolato dalla coda di un paio di impulsi atlantici che attraverseranno l'Europa centrale ma dopo il 17 il campo barico si irrobustirà ulteriormente e i temporali saranno sfavoriti, anche quelli di calore».

