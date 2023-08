Cardiologi specializzati e specializzandi, «Auspichiamo che confermino di accettare l'assunzione»

TERMOLI. La notizia che abbiamo diffuso lo scorso 9 agosto e rilanciata anche nelle ultime ore, sull’ammissione dei 49 cardiologi, tra specializzati e specializzandi, ha suscitato un commento, sotto forma di auspicio, da parte del presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice, diffuso attraverso i canali social dell’associazione.

«Si auspica che, come finora non è avvenuto per altri precedenti concorsi, i partecipanti confermino la sottoscrizione del contratto di assunzione. Ciò principalmente per gli 8 medici specializzati, diversamente ci ritroveremo ad assumere solo specializzandi che come è risaputo non possono operare in autonomia ma in presenza di medici specializzati.

Sembra un film già visto, partecipano ma poi non si presentano, questo perché ormai è comprovato che i medici specializzati, in molte discipline, sempre più richiesti in tutte le regioni, partecipano a qualsiasi bando di concorso per poi scegliere la soluzione migliore, in primis la prospettiva di carriera. In questo come ormai è noto il Molise parte sfavorito».