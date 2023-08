Spiaggia presa d'assalto a Ferragosto

TERMOLI. Spiaggia presa letteralmente d'assalto in questa giornata di Ferragosto 2023. Tanta gente, turisti e bagnanti del posto che non vedevamo da tempo sull'arenile in modo così massiccio. Condizioni meteo idilliache, con una bella giornata, ma senza picchi di calore eccessivo, anche se comunque il sole al mare picchia e non poco. Temperature sui 28 gradi, come avevamo anche previsto nel lancio di prima mattina.

Presenze diffuse dalle regioni limitrofe, soprattutto le province di Foggia e Benevento, dall'Abruzzo e anche turisti dal Nord, specie all'imbarco delle Isole Tremiti, con chi ha voluto scoprire il turismo molisano, nella declinazione mari e monti, oppure in modo fugace come base per raggiungere le Diomedee.