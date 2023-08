Ferragosto alle Isole Tremiti, la bellezza selvaggia dell'Adriatico

Ferragosto 2023: interviste all'imbarco delle Isole Tremiti

TERMOLI. Come anticipato nel pezzo di costume sul Ferragosto 2023, capatina all'imbarco per le Isole Tremiti, prima della corsa in partenza alle 11 del Napoli Jet, l'aliscafo che impiega 50 minuti per raggiungere le Diomedee.





Gruppo di turisti, non numerosissimo, quello che era in procinto di salpare, soprattutto dal Nord, tra Lombardia, Emilia Romagna, ma anche San Marino.





Non solo, intercettati nelle interviste turisti marchigiani di Jesi e di Lanciano. Termoli meta di passaggio per navigare verso l'arcipelago garganico.