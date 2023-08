Ferragosto 2023: interviste sulla spiaggia di Termoli

Ferragosto 2023: interviste sulla spiaggia di Termoli

TERMOLI. Turisti provenienti da ogni dove quelli scesi in spiaggia oggi a Termoli, per la giornata di Ferragosto. C'era chi non ci veniva da tempo, privilegiando così la nostra costa dalla provincia di Benevento.

Non solo, c'è chi mette a paragone Rodi Garganico con la nostra realtà, il cui parallelo non sfigura affatto, per accoglienza e qualità del litorale e del mare.





Grande anche l'attenzione alla sicurezza balneare, con gli assistenti bagnanti impegnati soprattutto a guarda a vista i bambini.