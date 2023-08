Nella notte di Ferragosto il riscatto dell'estate termolese: tra delirio di gente e movida sfrenata

TERMOLI. Una serata delirante, nel senso buono del termine, quella di Ferragosto a Termoli, città presa d’assalto dal mattino, per trascorrere la festività regina dell’estate, culminata poi nella notte più cool della stagione.

Decine di migliaia di persone si sono riversate sul litorale Nord, impossibile trovare pertugi, parcheggiare un’auto, ricavare spazio nella ressa.

Una serata di riscatto dopo un’estate troppo low, checché ne dicano i dati dell’Aast, poiché gli operatori confermano un volume d’affari non pari a quello delle prime stagioni post Covid, ma anche un modello di turismo differente, ma questa è un’altra storia, che affronteremo a parte.

Resta il delirio del 15 agosto, appunto, con un “Incendio del Castello” che ha reso sfavillante la festa del mare, i fuochi pirotecnici di Ferragosto, seguiti da un pubblico record su Termolionline.

Ma ogni medaglia ha il suo rovescio ed è stato rappresentato dagli eccessi, una movida sfrenata, purtroppo sempre più orientata da giovani e giovanissimi, ragazzi e ragazze che abusano di alcol senza alcun limite.

Diversi, a due cifre, gli interventi delle ambulanze nella serata di ieri lungo tutto il litorale, con le forze dell’ordine impegnate a vigilare che non ci fossero situazioni sfuggite di mano, anche se qualche zuffa alimentata da vari fattori non è mancata e allora per Polizia di Stato e Carabinieri è stata una lunga notte.

Resta, sullo sfondo, quel disagio dovuto all’assenza di filtri e paletti per chi appena maggiorenne o forse ancora nemmeno tale, non sa quando fermarsi (a bere). Questo è quanto abbiamo ancora una volta riscontrato nella notte più lunga dell’estate 2023.

Ma c’è comunque da sottolineare l’aspetto positivo dell’enorme afflusso di gente e non che mancassero altri eventi nei dintorni, perché ad esempio anche il concerto proposto a Nuova Cliternia ha attirato una folla significativa. Insomma, Termoli si conferma caposaldo del Ferragosto sulla costa adriatica, ma attenti agli eccessi.