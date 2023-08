Batteri e reparti, Pranzitelli: «Bando agli allarmismi sull'ospedale San Timoteo»

TERMOLI. «Quando ero piccolo e andavo all'ospedale a trovare un parente, un amico di famiglia, un conoscente, mamma mi diceva sempre di non toccare nulla. E quando tornavo a casa dovevo lavarmi meticolosamente le manine. "Perché l'ospedale è pieno di microbi" era la risposta secca di mamma alle mie domande».

Con queste parole si esprime il dottor Giuseppe Pranzitelli, medico rianimatore al San Timoteo.

«Ora questa banale informazione, che dovrebbe essere appannaggio della cultura popolare, giunge ad assurgere agli onori della cronaca.

Nulla di nuovo sotto al sole: fino al 15% degli adulti e l'80% dei neonati hanno il clostridium difficile nell'intestino, e ci convivono benissimo, senza alcun sintomo.

E direi anche che il 100% degli ospedali del mondo hanno spore di clostridium difficile attaccate a letti, comodini, pavimenti, muri, ecc.

Perché il problema di questo microorganismo è la sua forma sporigena: quando diventa spora (fuori dall'intestino), è quasi invincibile. Solo disinfettanti a base di cloro (1000 ppm per almeno 20 secondi) riescono a ucciderlo. Le soluzioni alcooliche (quelle che usavano per il Covid) non servono a nulla.

E quindi tocchi il letto del malato, poi ti lavi le mani, poi disinfetti il cellulare con una soluzione alcoolica, poi rispondi a un sms, poi ti mangi una nocciolina, e la spora di Clostridium Difficile ti ha colonizzato l'intestino. E che ti succede? Nulla. Perché tu stai bene, hai le difese immunitarie a posto.

A chi va male invece? Al defedato, all'immunodepresso, al vecchietto, al paziente che ha fatto 1 mese di antibiotico, che magari conviveva con il clostridium difficile (che non gli aveva mai dato neanche una diarrea) dalla nascita e che ora all'improvviso, ha una diarrea da clostridium.. Perché gli antibiotici, quando assunti senza criterio, fanno piazza pulita dei batteri "buoni", selezionando i ceppi di clostridium difficile (che è resistente ai comuni antibiotici), che resta "da solo" nell'intestino, prende il sopravvento, si moltiplica e fa danni.

Quindi bando agli allarmismi. Questa presunta epidemia è assolutamente sotto controllo. Stiamo già dedicando tutte le attenzioni del caso a un evento che fa parte della quotidianità di ogni reparto di ogni ospedale del globo terracqueo. Non solo dell'ospedale di Termoli».